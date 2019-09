Korr: 500 Schweizer bringen es auf drei oder mehr Konkurse in letzten 10 Jahren

(Crif ist eine Wirtschaftsauskunftei, keine Inkassofirma) - Fast 500 Personen in der Schweiz haben in den letzten zehn Jahren drei oder mehr Firmenkonkurse verursacht. An der Spitze liegt eine Person, die in diesem Zeitraum insgesamt 31 Firmen in die Pleite geführt hat, wie eine am Montag veröffentlichte Erhebung zeigt.