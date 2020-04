(Berichtigt: TrustScan hat seinen Sitz in Singapur) - Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Fintech-Unternehmen Achiko kooperiert mit dem Unternehmen TrustScan aus Singapur. Damit soll die Smartphone-basierte Covid-19-Test-Pass-Technologie von TrustScan auf der Achiko-Plattform verfügbar werden, teilte das Unternehmen am Montag mit.