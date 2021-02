(Meldung vom 18. Februar korrigiert: Es handelt sich um Augentropfen und nicht Linsen; sind ab sofort erhältlich und nicht künftig) - Die Pataday-Augentropfen von Alcon kann man ab sofort in den USA auch im Einzelhandel und online rezeptfrei kaufen. Wie der Augenkonzern am Donnerstag mitteilte, sei die Pataday Once Daily Relief Extra Strength die dritte Umstellung auf rezeptfreien Verkauf in den letzten zwölf Monaten.