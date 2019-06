Korr: Allianz verkauft Anteil an Allianz Popular

(Im ersten Satz des zweiten Absatzes wird klar gestellt, dass Allianz und Banco Popular das Gemeinschaftsunternehmen Allianz Popular gegründet haben.) - Europas grösster Versicherer Allianz trennt sich von seinem Anteil am spanischen Gemeinschaftsunternehmen Allianz Popular SL. Der Joint-Venture-Partner, die spanische Bank Banco Santander, werde den 60-Prozent-Anteil für 936,5 Millionen Euro erwerben, teilte Allianz am Montag in München mit. Nach der abgeschlossenen Übernahme von Banco Popular durch Banco Santander im vergangenen Jahr hätten sich beide Unternehmen zu diesem Schritt entschlossen. Der Verkauf soll im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein.