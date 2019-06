Korr: Amazon-Beschäftigte erneut zu Warnstreik in Leipzig aufgerufen

(Warnstreik statt Streik an mehreren Stellen.) - Die Gewerkschaft Verdi hat Amazon -Beschäftigte in Leipzig erneut zum Warnstreik aufgerufen. Beginnend um Mitternacht sollen Beschäftigte am Dienstag für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. "Das Geschäft von Amazon funktioniert, weil wir eine gute Infrastruktur haben. Amazon nutzt alle Vorteile auch zu Lasten der Beschäftigten. Denn branchenübliche Tarifbedingen werden den Beschäftigten von Amazon verweigert", teilte der Verdi-Verhandlungsführer für den Einzel- und Versandhandel, Jörg Lauenroth-Mago, mit. Amazon war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.