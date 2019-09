(Zahl der Betroffenen allein beim Veranstalter Ruefa. Der 3. Satz des 1. Absatzes wurde entsprechend angepasst.) - Nach dem deutschen Ableger des Reiseveranstalters Thomas Cook hat das Unternehmen auch in Österreich einen Insolvenzantrag gestellt. "Jeglicher Verkauf von Reisen aus dem Portfolio der Thomas-Cook-Veranstalter ist gestoppt", teilte die Thomas Cook Austria AG am Mittwoch in Wien mit. Nach Angaben der Verkehrsbüro Group, einem Zusammenschluss von mehr als 100 Reisebüros in Österreich, sind alleine bei der 100-prozentigen Tochterfirma Ruefa, dem grössten Reisebüro Österreichs, aktuell rund 500 Urlauber betroffen. "Wir verstehen, dass sehr viele Kunden wirklich gerne in den Urlaub fliegen wollen", sagte eine Sprecherin der Verkehrsbüro Group. Daher werde bei den bis 30. September anstehenden Abreisen nach Alternativen gesucht.