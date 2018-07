Korr: Berner Kantonalbank setzt weiter auf Bankensoftware IBIS

(Nicht die BEKB, sondern ein Partner finanziert die Entwicklung der Software) - Die Berner Kantonalbank (BEKB) bleibt der von ihr entwickelten Bankensoftware IBIS treu, tritt diese aber an einen Partner ab. Dieser will Angaben vom Dienstag zufolge in den nächsten Jahren "substantiell" in eine zukunftsfähige Kernbankenlösung investieren. Konkret soll die Software zur nächsten Version weiterentwickelt werden.