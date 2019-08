Korr: Brückenfinanzierung für Tom Tailor verlängert - Umsatz sinkt

(Im letzten Absatz wurde korrigiert, dass Fosun mittlerweile 77 Prozent an Tom Tailor hält.) - Die angeschlagene Modekette Tom Tailor gewinnt im Ringen um eine Sanierung Zeit. Die Vereinbarung über eine Brückenfinanzierung mit Konsortialbanken und der Tom Tailor Holding SE werde bis Mitte September verlängert, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Damit solle eine unabhängige Einschätzung über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens finalisiert und eine Einigung über die finale Finanzierungsstruktur erreicht werden. Ein kurzfristiges Darlehen des chinesischen Grossaktionärs Fosun werde ebenfalls verlängert. Die Banken und Fosun befänden sich weiter in "konstruktiven Gesprächen", hiess es.