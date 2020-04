Korr: Corona-Krise und US-Abschreibung brocken BBVA Verlust ein

(Berichtigt wird im ersten Absatz, dritter Satz, die Höhe der Belastung durch die Corona-Krise. Sie beläuft sich auf 1,4 rpt 1,4 Mrd Euro.) - Die Aussicht auf Kreditausfälle und eine Abschreibung auf das USA-Geschäft haben die spanische Grossbank BBVA im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,8 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor, wie die Konkurrentin der Grossbank Santander am Donnerstag in Madrid mitteilte.