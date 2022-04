Korr CS: ISS empfiehlt Ablehnung der Entlastung von Geschäftsleitung und VR 2020

(Im letzten Satz klargestellt, dass ISS den Antrag auf eine Sonderprüfung nicht unterstützt) - Nun empfiehlt auch der Aktionärsvertreter ISS den Aktionären der Credit Suisse, an der kommenden Generalversammlung die Décharge des Managements abzulehnen. Dies sei allerdings nur für das Geschäftsjahr 2020 erforderlich, teilte ISS am Dienstag in einem Schreiben an seine Aktionäre mit.