Korr: Deutsche Banken sollen mehr vorsorgen für Fall eines Konjunktureinbruchs

(Berichtigt wurde im letzten Absatz, zweiter Satz: geopolitische rpt geopolitische Unsicherheiten) - Banken in Deutschland sollen sich mit einem zusätzlichen milliardenschweren Finanzpolster für einen möglichen massiven Konjunktureinbruch wappnen. Das kündigte die Finanzaufsicht Bafin am Montag in Berlin an. Sie will eine entsprechende Empfehlung des Ausschusses für Finanzstabilität umsetzen, voraussichtlich ab 1. Juli. Bafin-Chef Felix Hufeld sagte, die Banken sollten in guten Zeiten Reservepolster aufbauen, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein.