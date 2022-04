Korr: Deutsche Börse hebt nach starkem ersten Quartal die Prognose

(Im dritten Satz wurde die prozentuale Veränderung korrigiert: 8,3.) - Wegen starkem zyklischen Rückenwind hat die Deutsche Börse ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Dax -Konzern rechne mit Nettoerlösen in Höhe von mehr als 3,8 Milliarden Euro, teilte er am Montag nach Börsenschluss mit. Das wäre ein Anstieg von mindestens 8,3 Prozent. Zuvor hatte die Deutsche Börse genau 3,8 Milliarden Euro auf dem Zettel. Auch die ursprünglich angepeilten 2,2 Milliarden Euro beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen will der Konzern nun überbieten. Grund sei ein erhöhter Handelsbedarf, insbesondere bei Rohstoffen und Derivaten.