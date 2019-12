Korr: Deutsche Maschinenbauer sehen bislang wenig Licht am Ende des Tunnels

(Im 5. Absatz, 2. Satz wurde berichtigt: Bis Ende September stieg die Zahl der Mitarbeiter in Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten im Vorjahresvergleich um knapp 10 000, nicht: Im September stieg die Zahl der Mitarbeiter in Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten um 10 000.) - Deutschlands Maschinenbauer stellen sich auf anhaltenden Gegenwind im kommenden Jahr ein. Der Branchenverband VDMA bekräftigte am Dienstag seine Prognose, wonach die Produktion auch 2020 bereinigt um Preiserhöhungen (real) um zwei Prozent schrumpfen dürfte. Die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie leidet unter der Abkühlung Weltkonjunktur, globalen Handelsstreitigkeiten, sowie dem Strukturwandel in der Autoindustrie.