Korr: 'Die Zeit' bekommt ein neues Ressort namens 'Streit'

(Im letzten Absatz, erster Satz, muss es heissen: "drei enttäuschten Wählern".) - Die Wochenzeitung "Die Zeit" bekommt ein neues Ressort namens "Streit". Erstmals erscheinen die bis zu vier Seiten am Donnerstag (5. September). Ausserdem sind das Hauptstadtbüro und die Politikredaktion in Hamburg unter einer gemeinsamen Leitung zusammengelegt worden, genau wie die Ressorts "Chancen" und "Wissen", wie die Zeit Verlagsgruppe in Hamburg am Mittwoch mitteilte.