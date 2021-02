Korr Eurozone: Industrieproduktion stoppt Erholung von Corona-Einbruch

(Es wird richtiggestellt, dass die Produktion im Dezember nicht erstmals seit dem Frühjahr 2020 gefallen ist. Eurostat hat die Daten revidiert, so dass für den September nunmehr ein Rückgang im Monatsvergleich um 0,1 Prozent ausgewiesen wird.) - Die Industrie der Eurozone hat ihre Erholung vom schweren Corona-Einbruch vorerst gestoppt. Im Dezember ging die Fertigung wieder zurück, wobei der Dämpfer stärker als erwartet ausfiel. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Analysten wurden von der Stärke des Rückschlags überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Dämpfer um 0,8 Prozent erwartet.