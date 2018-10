Korr: Ford startet Serienproduktion eines grossen Streetscooters

(Im 3. Absatz wurde der 3. Satz korrigiert: "Ein Teil dieser Fahrzeuge sind E-Sprinter, die ein Ladungsvolumen von 10,5 Kubikmetern haben und die 2019 auf den Markt kommen sollen." Zudem wurde im 2. Absatz, 2. Satz, ergänzt, dass 8000 Streetscooter für die Post unterwegs sind, nicht insgesamt.) - Der Elektrotransporter Streetscooter rollt schon bald in einer deutlich grösseren Version als bisher durch deutsche Städte. Der Hersteller, eine Tochter der Deutschen Post, startete am Dienstag mit seinem Partner Ford in Köln die Serienfertigung des grossen Transporters, der ein Ladungsvolumen von 20 Kubikmetern hat und damit Platz hat für 200 Pakete. Die bisherigen Streetscooter-Modelle haben ein Volumen von gut 4 beziehungsweise 8 Kubikmetern. In ein bis zwei Monaten soll der erste Einsatz erfolgen, bis Jahresende sollen 1000 der grossen Streetscooter gebaut werden.