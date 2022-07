Korr: Frankfurter Flughafen erwartet bis zu 200'000 Passagiere am Tag

(Berichtigung: Im dritten Satz wurde der Vergleich zum Flughafen Heathrow gestrichen. Das dort verhängte Passagierlimit bezieht sich auf abfliegende Gäste und ist damit nicht vergleichbar zur Frankfurter Zahl.) - Der Frankfurter Flughafen erwartet in den kommenden Tagen den stärksten Passagierandrang seit Beginn der Corona-Krise. Am ersten Ferienwochenende in Hessen und Rheinland-Pfalz (22. bis 24. Juli) sowie an weiteren Spitzentagen rechne man mit bis zu 200 000 Passagieren pro Tag, teilte der Betreiber Fraport am Donnerstag mit. Das sind etwa 75 Prozent des Vorkrisen-Niveaus. Täglich starten und landen in Frankfurt bis zu 1250 Flugzeuge mit 285 Reisezielen.