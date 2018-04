Korr: Generationenwechsel an der Spitze der Zürcher Bankengruppe Rothschild

Der 75-jährige David de Rothschild wird nach 40 Jahren im Dienst des Familienunternehmens an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln, wie das Geldhaus am Dienstag weiter mitteilte. Davids Cousin Eric de Rothschild, der dem Gremium seit 2012 vorstand, tritt zur Seite, soll aber - zusammen mit Adam Keswick - als Vizepräsident vorgeschlagen werden.

Alexandre de Rothschild arbeitet seit 2008 im Familienunternehmen. Zuvor war der 37-Jährige unter anderem in New York und London für Bear Stearns und die Bank of America als Investmentbanker tätig. Alexandre blicke auf 15 Jahre Bankerfahrung zurück und kenne alle Geschäftsbereiche von Rothschild, wird der abtretende Bankvater zitiert. Der Generationenwechsel sei von langer Hand geplant gewesen.

Das Institut geht auf den Frankfurter Juden Mayer Amschel Rothschild zurück, der zunächst als Antiquitäten- und Münzhändler arbeitete und Ende des 18. Jahrhunderts mit Bankgeschäften begann. In ihrer langen Geschichte gelang es den Bankiers der Familie immer wieder, zu Financiers von Fürsten- und Königshöfen zu avancieren. Legendär ist ihre Beteiligung an der Finanzierung des britischen Krieges gegen Napoleon.

Rothschild mischt heute mehr denn je als Berater bei vielen Fusionen und Übernahmen sowie Börsengängen mit und findet sich in den sogenannten "League Tables" regelmässig auf einem der vorderen Plätze. Beratungshäuser wie Rothschild, Lazard und Perella Weinberg betonen ihre Unabhängigkeit, weil sie den Unternehmen nicht zugleich Finanzierungen oder andere Dienstleistungen verkaufen wollen.

Mit diesem Modell sind sie in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Rothschild beschäftigt rund 3500 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 40 Ländern betreuen. In der Schweiz existieren noch zwei andere Banken mit dem Namen Rothschild: Die Genfer Privatbank Edmond de Rothschild und die Rothschild Bank AG in Zürich.

