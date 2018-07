(Im zweiten Abschnitt richtig Pfund statt US-Dollar) - Der Rohstoffkonzern Glencore will eigene Aktien im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar kaufen. Das von der Generalversammlung genehmigte Aktienrückkaufprogramm läuft in zwei Stufen bis zum 31. Dezember 2018, wie das Unternehmen mit Sitz in Baar am Donnerstag mitteilt.