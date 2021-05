Korr: Heidelbergcement verkauft Geschäft im Westen der USA

(In der gestrigen Meldungen wurde im 2. Satz die Währung berichtigt. US-Dollar rpt US-Dollar. Der 3. Absatz wurde zudem gestrafft.) - Heidelbergcement verkauft den Grossteil seines Geschäfts im Westen der USA. 2,3 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro) nehme Heidelbergcement beim Verkauf an den Hersteller von Baumaterial, Martin Marietta Materials, ein, teilte das Dax-Unternehmen am Montag mit. Auf der Handelsplattform Lang & Schwarz stieg die Aktie um 1,7 Prozent, allerdings war das Handelsvolumen überschaubar.