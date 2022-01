(Korrigiert, dass Lehmann nicht mehr zur Wahl in den VR zur Verfügung steht und nicht zur Wiederwahl) - Auch der Versicherer Helvetia ist vom Wechsel auf dem Posten des Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse betroffen. Axel Lehmann wird sich an der kommenden Generalversammlung nicht wie ursprünglich geplant zur Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stellen, wie Helvetia am Montag mit Verweis auf dessen neues Mandat bei der CS mitteilte.