Korr: Hilti-Finanzchef Kampmeyer geht per Ende Jahr

Kampmeyer werde geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Knauf KG, einem der weltweit grössten Baustoffproduzenten mit Sitz im bayerischen Iphofen, teilte der Liechtensteiner Baugerätehersteller am Mittwoch mit. Den Platz von Kampmeyer in der Konzernleitung übernimmt per Januar 2020 Avraham Kahn, der Leiter des Nordamerika-Geschäfts ist.

Der Deutsche Kampmeyer hatte seine Laufbahn bei Hilti 2002 am Hauptsitz in Liechtenstein begonnen. 2006 übernahm er die Geschäftsführung der Hilti Deutschland und ab 2010 zusätzlich die Leitung der Marktregion Zentraleuropa. Unter seiner Leitung habe die Region ein starkes Wachstum erzielt, schrieb Hilti.

Im April 2011 wurde Kampmeyer in die Konzernleitung mit den Verantwortungsbereichen Finanzen, Personal, IT und Konzernentwicklung berufen. Seit 2017 verantworte er neben seiner Rolle als Finanzchef auch das strategische Marketing sowie die Marktregionen in Europa.

Konzernchef Christoph Loos erklärte: "Wir bedauern sein Ausscheiden sehr, freuen uns aber auch mit ihm über seine neue Aufgabe. Wir danken ihm für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Hilti Gruppe in den vergangenen 18 Jahren und wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute für seine nächsten Schritte." Kampmeyer habe mit seiner grossen Energie und seinem hohen Engagement die Bereiche Finanz, Marketing, Vertrieb und Digital massgeblich vorangetrieben.

Der neue Finanzchef, Matthias Gillner, mit Jahrgang 1967, ist seit April 2011 Mitglied der Konzernleitung. Er ist verantwortlich für die Bereiche Personal, IT, Unternehmensentwicklung und das globale Energie- und Industriegeschäft.

jb/rw/ys

(AWP)