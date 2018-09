Korr: IPO Rocket-Internet-Beteiligung Westwing plant Börsengang

(Berichtigt werden in der Meldung von 11.22 Uhr im zweiten Absatz, erster Satz, die Ergebnis-Kenngrösse und die Summe. Es handelt sich um das bereinigte Ebitda in Höhe von minus 4,9 rpt minus 4,9 Millionen Euro.) - Der Onlinehändler für Einrichtungs- und Lifestyleprodukte Westwing will an die Frankfurter Börse. Die Börsennotierung soll im streng regulierten Prime Standard erfolgen, teilte das Unternehmen am Donnerstag am Sitz in München mit. Damit besteht die Möglichkeit einer Aufnahme in die Nebenwerte-Indizes der Dax-Familie.