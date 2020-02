Korr: Irischer Baustoffhersteller CRH profitiert von Amerika-Geschäft

(In der Überschrift wurde die Kursentwicklung gestrichen) - Der Bauboom in den USA und weiten Teilen Europas hat den irischen Baustoffproduzenten CRH im vergangenen Jahr angetrieben. Dabei wurde eine wegen der Brexit-Unsicherheiten schwächere britische Bauwirtschaft durch gute Geschäfte in West- und Osteuropa ausgeglichen. Der Konzernumsatz stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent auf 28,3 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von HeidelbergCement am Freitag in Dublin mitteilte.