(Leclanché hat eine korrigierte Version der Medienmitteilung publiziert. Hierin sind die zuvor gemachten Angaben, dass die Aktionäre ACE und JADE ihre Wandelrechte per Ende Juni nicht ausüben wollen, nicht mehr enthalten.) - Der Waadtländer Batteriehersteller Leclanché erhält weitere Mittel. Der Investor Golden Partner und die mit ihm verbundenen Aktionäre, die zusammen die grössten Anteilseigner an dem Unternehmen sind, haben Aktien für weitere 3,5 Mio CHF gezeichnet, wie Leclanché am Mittwochabend mitteilt. Zudem hätten die Aktionäre Bruellan und Trialford ihre Wandeldarlehen über 1 Mio respektive 0,5 Mio CHF in Kapital umgewandelt.