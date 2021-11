Korr Lieferketten-Probleme: Siemens Gamesa rechnet mit Umsatzrückgang

(im ersten Satz des dritten Absatzes muss der Zeitraum korrekt 2020/21 rpt 2020/21 heissen) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa rechnet auch im neuen Geschäftsjahr mit Problemen in der Lieferkette sowie der Logistik. Wegen des schwierigen Umfelds geht die Tochter des Dax-Konzerns Siemens Energy im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) von einem Umsatzrückgang aus. Dieser dürfte sich zwischen 2 und 7 Prozent bewegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Zamudio mit. Die bereinigte operative Marge (Ebit) sieht der Konzern bei 1 bis 4 Prozent und damit anders als zuletzt im positiven Bereich.