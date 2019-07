Korr Logitech: Guerrino De Luca gibt VR-Präsidium ab - Wendy Becker soll folgen

Er verbleibe aber Mitglied des Verwaltungsrats, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Als seine Nachfolgerin soll künftig Wendy Becker den Verwaltungsrat leiten, welche seit 2017 Mitglied im Logitech-VR ist.

Den Aktionären wird für die Generalversammlung weiter die Zuwahl von Guy Gecht, ehemaliger CEO der Electronics for Imaging Inc., und Michael Polk, ehemaliger CEO und Präsident von Newell Brands Inc., in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Nicht mehr zur Verfügung steht künftig Lung Yeh. In der Vorwoche wurde bereits der Rücktritt von Dimitri Panayotopoulos aus dem Gremium bekanntgegeben.

Die GV von Logitech findet am 4. September 2019 in Lausanne statt.

cf/kw

(AWP)