Korr: Logitech übernimmt für 85 Mio USD Astro Gaming - Ziele bestätigt

Man investiere damit in einen an das Gaming-Geschäft angrenzenden Markt, um das langfristige Wachstum in diesem Bereich zu beschleunigen, so Logitech weiter. In dem seit April laufenden Geschäftsjahr 2017/18 dürfte die Astro-Übernahme zum Umsatzwachstum 2 Prozentpunkte beisteuern.

An der im März veröffentlichten und im April bestätigten Guidance hält Logitech fest. Demnach strebt das Management weiterhin ein Umsatzplus im hohen, einstelligen Prozentbereich sowie einen operativen Gewinn von 250 bis 260 Mio USD an. Das Ergebnis dürfte sich im ersten Jahr der Akquisition derweil etwas reduzieren - im Zuge der Integration und von Investitionen, um Astro international zu expandieren.

Ergebnisse zum ersten Quartal wird Logitech am 25. Juli 2017 präsentieren.

ys/mk/rw

(AWP)