Korr: Maschinenbauer Gea streicht wegen Konjunkturschwäche Mittelfristziele

(In der Überschrift und im ersten Satz wurde präzisiert, dass Gea seine Mittelfristziele gestrichen hat.) - Der Maschinenbauer Gea hat seine mittelfristigen Ziele aufgrund der schlechteren Konjunkturlage gestrichen. Belastend wirkten sich die "zunehmend eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" aus, teilte Gea am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Erhöhter Preisdruck und steigende Personal- und IT-Infrastrukturkosten würden sich im laufenden Jahr belastend auswirken.