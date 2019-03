Korr: Merck legt feindliches Übernahmeangebot für Versum Materials vor

(Im zweiten Absatz, zweiter Satz wurde das Wort "Fusion" durch "Übernahme" ersetzt. Das Entegris-Angebot für Versum hat einen Wert von rund 4 Milliarden Dollar. Der Wert des fusionierten Unternehmens wird von beiden Konzernen mit rund 9 Milliarden Dollar angegeben.) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat offiziell ein feindliches Übernahmeangebot für den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials vorgelegt. Mit 48 Dollar je Aktie in bar entspreche die Offerte einem Unternehmenswert von 6 Milliarden Dollar (rund 5,3 Mrd Euro), teilte Merck am Dienstag in Darmstadt mit. Das Angebot laufe bis 7. Juni vorbehaltlich einer Verlängerung. Finanzierungszusagen von Banken für den Milliarden-Deal habe man bereits eingeholt.