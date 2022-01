Korr: Onlinemarkt Ricardo hat 2021 Rekordjagd fortgesetzt

Noch nie in der 22-jährigen Geschichte der Plattform seien so viele Artikel über den digitalen Warenkorb gegangen. Gut zwei Drittel der verkauften Artikel waren gebraucht. Am teuersten waren eine Patek Philippe Ellipse und ein Mercedes-AMG für je rund 111'000 Franken sowie eine Rolex Daytona für 106'000 Franken.

2021 kamen zu den 4 Millionen Mitgliedern 366'000 neue hinzu. Das sei ebenfalls ein Rekord seit Bestehen von Ricardo.

Ricardo gehört seit letztem November zur Swiss Marketplace Group, dem Marktplätze-Joint-Venture von TX Group, Ringier, Mobiliar und dem Wachstumsinvestor General Atlantic.

jb/rw

(AWP)