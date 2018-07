(In der Meldung vom Vortag wurde der letzte Satz im ersten Abschnitt gestrichen - Partners Group beteiligte sich nicht selbst an Übernahme.) - Der Vermögensverwalter Partners Group übernimmt für seine Kunden die Megadyne Group, einen Hersteller von Zugriemen im Bereich der Stromübertragung, sowie die Ammeraal Beltech, einen Produzenten von Förderbändern. Der kombinierte Wert der beiden Unternehmen liegt bei 2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.