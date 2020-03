Korr: Plazza steigert 2019 Gewinn und zahlt höhere Dividende

(Im dritten Abschnitt wurde richtiggestellt, dass sich das Schulhausprojekt in Crissier noch in der Entwicklungsphase befindet und noch nicht in der Fertigstellung) - Das Immobilienunternehmen Plazza hat im vergangenen Geschäftsjahr das Betriebsergebnis gesteigert. Wesentlicher Treiber war dabei der Anstieg des Liegenschaftenertrags. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Betriebsergebnis in der Grössenordnung von 2019.