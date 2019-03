(Berichtigt wird im ersten Absatz, letzter Satz, die Bezugsgrösse: Es handelt sich um den Börsenwert der beiden rpt beiden grössten deutschen Geldhäuser.) - Die Deutsche Bank würde sich für den Fall einer Fusion mit der Commerzbank laut einem Pressebericht möglicherweise bis zu 10 Milliarden Euro frisches Kapital beschaffen. Der Dax-Konzern diskutiere intern über die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 3 bis 10 Milliarden Euro, berichtete die "Financial Times" (FT) am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Im Höchstfall ginge es dabei um rund 40 Prozent des bisherigen Börsenwerts der beiden grössten deutschen Geldhäuser.