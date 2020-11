(Meldung vom Vorabend korrigiert, der Zulassungsantrag wird voraussichtlich im vierten und nicht schon im zweiten Quartal 2021 eingereicht) - Der Santhera-Partner ReveraGen Biopharma hat von einer US-Behörde 3,3 Millionen Dollar erhalten. Der Zuschuss des NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) soll einen Arzneimittelantrag für das Medikament Vamorolon ermöglichen, teilte Santhera am Dienstagabend mit.