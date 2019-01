Korr: Schweiz gehört für Expats zu den besten Ländern in Bezug auf die Arbeit

(korrigiert: Fünfter Platz gilt nur für Arbeit, achter Platz in Gesamtwertung) - Die Schweiz gehört weiterhin zu den beliebtesten Ländern für internationale Fachkräfte, den sogenannten Expats. In einer neuen Umfrage der britischen Bank HSBC unter Expats belegt sie den fünften Platz von insgesamt 31 Ländern in Bezug auf die Arbeit. In der Gesamtwertung, wo auch die Lebensqualität und die Familienfreundlichkeit miteinbezogen wird, liegt die Schweiz auf Platz acht.