Korr: SGS steigert Umsatz bei tieferer Marge - Dividende erhöht

Das operative Ergebnis kletterte auf Stufe EBITDA um Sonderfaktoren bereinigt nur leicht um 0,6% auf 1,20 Mrd CHF (+2,5% in LW). Zu den Sonderfaktoren zählt SGS Goodwill-Abschreibungen, Restrukturierungs- sowie Integrationskosten. Der bereinigte EBIT erhöhte sich ebenfalls nur leicht um 0,2% auf 919 Mio (+2,4%), wobei die entsprechende Marge auf 15,4% von zuvor 16,1% sank.

Rechnet man die Sonderfaktoren in die Rechnung mit ein, dann ergibt sich ein EBIT von 816 Mio CHF (-0,7%; +2,6% in LW). Unter dem Strich resultierte demnach ein den Aktionären zurechenbarer Reingewinn von 543 Mio, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 1,1% (+3,0% in LW) entspricht.

Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer höheren Dividende von 70 CHF vor nach zuvor 68 CHF. Ausserdem plant SGS ein Aktienrückkaufprogramm in der Grössenordnung von 250 Mio CHF, deren Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden sollen, heisst es weiter.

Mit den wichtigsten Kennzahlen hat SGS die Vorgaben der Analysten verfehlt. Diese hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 6,02 Mrd CHF, einem bereinigten EBIT von 930 Mio sowie einem Gewinn nach Minderheiten von 595 Mio gerechnet. Bei der Dividende liegt der Konsens allerdings mit 68,54 CHF unter der nun vorgeschlagenen Ausschüttung.

SGS habe das Jahr 2016 "solide" abgeschlossen und liege mit Blick auf den Strategieplan 2020 auf Kurs. Demnach will der Konzern die operative Marge auf über 18% steigern und jährlich organisch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Das laufende Jahr 2017 soll laut Mitteilung ein solides organisches Wachstum liefern. Gleichzeitig will SGS die bereinigte operative Marge in Lokalwährungen steigern und einen "soliden" Cashflow erwirtschaften.

mk/ra

(AWP)