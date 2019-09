Im laufenden, bis Ende Januar 2020 dauernden Geschäftsjahr erwartet Slack zudem Verluste von 40 bis 42 Cent pro Aktie - damit hatten Analysten in etwa gerechnet.

Slack war im Juni an die Börse gegangen. Der erste Kurs in Höhe von 38,50 US-Dollar lag fast 50 Prozent über dem Referenzkurs von 26 US-Dollar, den der Börsenbetreiber New York Stock Exchange festgesetzt hatte. Seitdem ist die Aktie stetig gesunken./fba/mis/nas

(AWP)