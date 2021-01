Korr: Software AG rechnet 2021 mit weniger Marge - Schlussquartal besser

(Korrigiert wird die Umsatzveränderung des vierten Quartals im 3. Absatz. Der Gesamtumsatz sank um rund 7 Prozent, das währungsbereinigte Minus betrug rund 2 Prozent. Der 2. und 3. Satz im 3. Absatz wurden dementsprechend umformuliert.) - Die Software AG rechnet im neuen Jahr wegen des schnelleren Umstiegs auf Abonnement-Modelle mit weiteren Ergebnisbelastungen. So soll die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2021 zwischen 16 und 18 Prozent liegen, wie das MDax -Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zuvor 20,6 Prozent auf dem Zettel. Software-AG-Chef Sanjay Brahmawar will den Umstieg auf Software-Abos beschleunigen, was hohe Einmalerlöse aus Lizenzverkäufen wegfallen lässt, zudem würden die Investitionen in den Konzernumbau in diesem Jahr mit 30 bis 40 Millionen Euro ihren Höhepunkt erreichen. 2023 soll mittelfristig aber weiter eine Marge von 25 bis 30 Prozent erzielt werden.