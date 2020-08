Korr: Starkes Online-Geschäft zieht deutschen Einzelhandel nach oben

(Der erste Absatz wurde neu gefasst mit dem richtigen Vergleichszeitraum, der zweiten Jahreshälfte 2019. Es wurde zudem ein Satz zu den statistischen Bereinigungen hinzugefügt. Der letzte Satz im vierten Absatz wurde ebenfalls neu gefasst) - Der in der Corona-Krise boomende Versand- und Onlinehandel hat den Umsatz des deutschen Einzelhandels in der ersten Jahreshälfte angeschoben. Die preisbereinigten Umsätze lagen in diesem Jahr insgesamt um 0,8 Prozent höher als in der zweiten Jahreshälfte 2019, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Die Werte wurden um Saison- und Kalendereffekte bereinigt. Einschliesslich der Preiserhöhungen legte der Umsatz nominal um 1,5 Prozent zu.