Korr: Studie: Arbeitskosten in Deutschland deutlich gestiegen

(Im 2. Absatz, 2. Satz, wurde das Wachstum der Arbeitskosten in Deutschland im vergangenen Jahr berichtigt (2,3 Prozent). Im letzten Absatz, 2. Satz, wurde das Wachstum der Lohnstückkosten für Deutschland im vergangenen Jahr berichtigt (2,8 Prozent).) - Im EU-weiten Vergleich haben Arbeitskosten in Deutschland in den vergangenen acht Jahren einer neuen Studie zufolge kräftig zugelegt - es bleibt aber ein Spielraum nach oben. Durchschnittlich 35 Euro kostete Arbeitgeber hierzulande im vergangenen Jahr eine Arbeitsstunde ihrer Beschäftigten, wie aus einer Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hervorgeht, das diese am Mittwoch in Berlin vorlegte. Das IMK gehört zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.