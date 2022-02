Der Fonds wurde zuletzt um zwei Büroliegenschaften in Berlin und Antwerpen, ein Light Industrial Objekt im Grossraum Stuttgart sowie eine Wohnimmobilie in Oldenburg erweitert. Dagegen wurde eine Immobilie in Oxford veräussert, wie die Fondsmanagerin Swiss Life Asset Managers am Donnerstag mitteilte. Per Ende 2021 erreicht der Fonds ein Gesamtvermögen von 715 Millionen Euro.

kae/uh

(AWP)