Korr: Tui baut Konzernführung um - Ebel übernimmt Finanzressort

(Berichtigt werden im ersten Absatz, dritter Satz, die Aufgaben, die Krüger von Ebel übernimmt. Es handelt sich bei den Hotels nur um die Hotelbeteiligungen rpt Hotelbeteiligungen wie Riu, nicht um die konzerneigenen Hotels wie Tui Blue und Robinson. Zusätzlich verantwortet Krüger künftig die Fluggesellschaften sowie den Bereich Fusionen und Übernahmen.) - Der vom Staat gestützte Reisekonzern Tui baut mitten in der Corona-Krise sein Führungsteam um. Vorstandsmitglied Sebastian Ebel übernimmt zum Jahreswechsel das Finanzressort von Birgit Conix, die das Unternehmen nach gut zwei Jahren auf dem Posten auf eigenen Wunsch verlässt, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte. Ebels bisherige Aufgaben bei den Hotel-Beteiligungen wie Riu und den Kreuzfahrten verantwortet künftig der bisherige Strategie-Chef Peter Krüger, der weiterhin für Fusionen und Übernahmen zuständig bleibt. Zu seinem Ressort gehören dann zusätzlich auch die Fluggesellschaften der Tui.