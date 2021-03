(Währung US-Dollar statt Franken, zudem ergänzt, wo die 72 Mio angefallen sind) - Die UBS passt ihre Gewinnzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 geringfügig nach unten an. So beträgt der Jahresgewinn nun 6,557 Milliarden US-Dollar, wie die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes mitteilte.