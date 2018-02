Korr: US-Aufträge für langlebige Güter fallen stärker als erwartet

(Korrigiert wurde die Überschrift) - In den USA hat es beim Auftragseingang für langlebige Güter zum Jahresauftakt einen unerwartet starken Dämpfer gegeben. Die Aufträge seien im Januar um 3,7 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur um 2,0 Prozent.