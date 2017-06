Korr: US-Versicherer AIG will Cyber-Geschäft in Deutschland ausbauen

(Korrigiert wird der letzte Satz im letzten Absatz. Damit wird klargestellt, dass AIG dem Investor Warren Buffett knapp 10 Milliarden Dollar für die Übernahme von Risiken zahlte.) - Der US-Versicherer AIG wittert durch die weltweit zunehmenden Cyberattacken eigene Wachstumschancen. Der Konzern will nun in Deutschland und Europa sein dort bisher kleines Geschäft mit Cyber-Policen ausbauen. "In Deutschland liegt unser Marktanteil um rund ein Prozent. Es gibt also Platz für Wachstum", sagte AIG-Mitteleuropa-Chef Alexander Nagler dem "Handelsblatt" (Mittwoch).