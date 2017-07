Korr: USA beschuldigen Ex-Audi-Manager im Abgas-Skandal

(In der Überschrift und im Text wurde berichtigt: Beschuldigter bzw. beschuldigt anstatt: Angeklagter bzw. angeklagt) - Die US-Regierung will einen ehemaligen Audi -Manager wegen angeblicher Mittäterschaft beim Abgas-Skandal des Volkswagen -Konzerns zur Verantwortung ziehen. Gegen den 60-jährigen Italiener, dem Verschwörung zum Betrug und Verstösse gegen US-Umweltrecht vorgeworfen werden, wurde Strafanzeige beim zuständigen Gericht in Detroit im US-Bundesstaat Michigan gestellt. Das teilte das Justizministerium am Donnerstag in Washington mit.