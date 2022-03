Korr: Verdi weitet Warnstreik an Passagierkontrollen aus - Frankfurt dicht

(im zweiten Satz wurde ergänzt, dass in München nur Kräfte aufgerufen worde sind, die Fracht und Personal überprüfen. Die Passagierkontrolleure unterliegen in Bayern einem anderen Tarifvertrag.) - Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks an den Passagierkontrollen deutscher Flughäfen aus. Nachdem am Montagmorgen bereits an sechs Flughäfen Kontrolleure ihre Arbeit niederlegten, sind seit 14.00 Uhr die Kräfte für Fracht- und Personalkontrollen am zweitgrössten deutschen Flughafen in München dazu aufgerufen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Aktion in der bayerischen Landeshauptstadt soll erst am Dienstag um 24.00 Uhr enden. Der grösste Flughafen in Frankfurt soll am Dienstag dann zusammen mit Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt werden.