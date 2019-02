(Im vorletzten Satz wurde die Zahl der Mitarbeiter berichtigt. Für den Online-Händler Otto.de arbeiten rund 4900 Menschen rpt 4900 Menschen.) - Der Versandhändler Otto hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 8,0 Prozent auf erstmals mehr als 3,0 Milliarden Euro verbucht. Mit Erlösen von 3,2 Milliarden Euro habe Otto ein sehr gutes Jahr 2018/19 (28. Februar) verzeichnet, sagte der Vorstandschef der Otto-Einzelgesellschaft, Marc Opelt, am Montag in Hamburg. Er erwartet für das neue Geschäftsjahr einen Wachstumssprung in ähnlichem Umfang. "Der Fokus liegt aber darauf, dass wir technologisch einen deutlichen Schritt vorwärts machen", sagte Opelt.