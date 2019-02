Korr Vodafone-Chef: Ohne Huawei könnte 5G zwei Jahre später kommen

(Berichtigt wurde im vorletzten Absatz, letzter Satz: Der Prozess soll nach Angaben des Unternehmens im kommenden Jahr rpt im kommenden Jahr abgeschlossen werden.) - Ein Verzicht auf Netzwerk-Technik des umstrittenen chinesischen Ausrüsters Huawei in Mobilfunk-Netzen könnte nach Einschätzung von Vodafone -Chef Nick Read die Einführung des schnellen 5G-Datenfunks in Europa um zwei Jahre verzögern. Der grösste negative Effekt in diesem Falle wäre der nötige grossangelegte Austausch von Technik in der Infrastruktur, sagte Read am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona.